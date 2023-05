Tre emozionanti tornei di calcio giovanile in Brianza. Tra sport e solidarietà

Tre emozionanti tornei di calcio giovanile sono in programma in Brianza, con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere il dipartimento oncologico degli ospedali di Lecco e Merate. Gli eventi, organizzati dalle società sportive locali e coordinati da Mary Quadrio di Mq Event, vedranno la partecipazione di oltre 400 persone tra giovani calciatori, allenatori e dirigenti.

Fischio d'inizio il 28 maggio. Si gioca fino al 25 giugno

Il primo torneo, riservato alla categoria giovanissimi, si svolgerà a Verderio il 28 maggio, con il fischio d'inizio alle ore 10. Le squadre partecipanti includono Verderio, Montevecchia, Nuova Ronchese, Pagnano, San G. Molteno, Rovagnate, GrentArcadia e Bellusco.

Il secondo torneo, dedicato agli esordienti, avrà invece luogo a Dolzago il 18 giugno, con inizio alle 9. Le squadre che scenderanno in campo includono SanGiorgio Molteno Brongio, Stella azzurra, due formazioni dell'Asd GrentArcadia, Missaglia Maresso e l'Oratorio Cassago.

Il terzo e ultimo torneo, per i pulcini, si terrà a Cassago il 25 giugno, con il primo match che avrà inizio alle ore 14.30. Le squadre partecipanti sono due formazioni dell'oratorio Cassago, Verderio, GrentArcadia, Polisportiva San Giorgio Molteno e Polisportiva 2001.

L'ottimo servizio cucina con alpini e oratori

Tutti e tre i tornei saranno accompagnati da un servizio di cucina curato dalle associazioni locali degli alpini e degli oratori. Inoltre, nelle serate del 28 maggio e del 25 giugno, la festa sportiva continuerà con una cena e un entusiasmante Dj set in collaborazione con Radio station One di Mario Borghesi.

L'intero ricavato di questi tre tornei di calcio giovanile sarà devoluto all'associazione Inprimalinea onlus, impegnata nel sostegno al dipartimento oncologico degli ospedali di Lecco e Merate. Un'opportunità unica per godersi il calcio giovanile e contribuire a una nobile causa.