A Brivio volontari in campo a sostegno di Telefono Azzurro

Anche i volontari di Brivio sostengono l'iniziativa "Coltiva il seme della speranza" promossa da Telefono Azzurro in 1.700 piazze d'Italia nel fine settimana del 24 e 25 aprile. Acquistando una piantina o un fiore sarà possibile sostenere l'impegno di Telefono Azzurro a difesa di bambini e adolescenti .

"Purtroppo nel periodo del covid sono aumentate le richieste di aiuto per situazioni di disagio o pericolo - si legge nel manifesto informativo - La sofferenza e le privazioni che i più giovani hanno vissuto a causa della pandemia sono state spesso drammatiche. Telefono Azzurro è la voce di bambini e adolescenti ogni giorno e, operando in prima linea, rafforza la propria missione con con il servizio di ascolto 1.96.96, chat, app e social network per offrire un supporto immediato. Sostieni Telefono Azzurro".

Giorni, luogo e orari

I volontari, in accordo con il parroco don Emilio Colombo che ha dato la disponibilità degli spazi, saranno presenti a Brivio nei seguenti giorni e orari.

Sabato 24 aprile:

• dalle 9:00 alle 12:00 - presso il porticato della Chiesa di San Leonardo

• al termine della Santa Messa delle ore 18:00 presso la Chiesa Parrocchiale

Domenica 25 aprile:

• dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 presso il porticato della Chiesa di San Leonardo

• al termine delle Sante Messe delle ore 8:00, 11:00 e 18:00 presso la Chiesa Parrocchiale

È possibile prenotare anticipatamente le piantine telefonando entro il 23 aprile al numero 0395321138.