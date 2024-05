Brum spettacolo teatrale

Sabato 11 maggio alle ore 15.30 e domenica 12 maggio alle ore 10.00 e 15.00 a Campsirago Residenza va in scena lo spettacolo di Drammatico vegetale Brum per bambini dai 2 ai 6 anni.

Suggestioni visive dell’acqua riverberano visioni fluttuanti e schiudono i significati di quel brum infantile che precede la parola, ma che esprime già tutta la sostanza dell’immaginario. Esiste un mondo del non detto, che per i bambini è il mondo del non visto, del non toccato, del non ancora scoperto. È un mondo che comincia a due passi dalle braccia della mamma e si dispiega al di là del buio della notte. Che prende forma quando, con la coda dell’occhio, i piccoli guardano indietro, sorridono e buttano il cuore oltre l’ostacolo. È in questi territori che si sviluppa il viaggio dello spettacolo, tra cose concrete da guardare, da far suonare, da scoprire.

“Brum di Pietro Fenati ed Elvira Mascanzoni della compagnia ravennate Drammatico Vegetale va in questa direzione con risultati di assoluta poesia. Partendo dalle suggestioni visive dell’acqua che si riverberano su una tela bianca, i due animatori, accompagnati da una serie di musiche che vanno da Satie a Cage, reinventano una specie di mondo immaginario dove l’infanzia regna sovrana e che si esprime con una sola parola “brum” appunto, moto incomprensibile, ma che racchiude spazi

interpretativi immensi che il teatro rende visibili”. Mario Bianchi, Eolo

Brum vuol dire “ho sete”.

Premi:

Miglior spettacolo per l’infanzia la Petrushka Festival, Ekaterinburg – Russia, settembre 2012

Young Critics Award “Other view” al XIII International Theater Kingfestival, Novgorod – Russia, aprile 2015

Spettacolo di teatro di figura e d’attore per bambine e bambini dai 2 ai 6 anni. Durata 35 minuti.

BIGLIETTI:

Spettacolo: 8€ / 6€*

Pacchetto spettacolo + laboratorio nella stessa giornata: 15€ / 12€* Il pacchetto spettacolo + laboratorio è valido per un bambino/a che vuole partecipare ad entrambe le attività, ma è anche valido anche all’intero nucleo famigliare: è possibile acquistare il pacchetto per esempio per due fratelli o sorelle di diversa età che partecipano nella stessa giornata a differenti attività (uno spettacolo e un laboratorio adatto all’età specifica dei bambini).

*Ridotto residenti di Colle Brianza

Omaggi: bambini sotto 1 anno e accompagnatori persone con disabilità.

Acquisto in prevendita o direttamente in cassa (fino a esaurimento posti).

Prevendite online su 18Tickets: campsiragoresidenza.18tickets.it.

È possibile acquistare online il pacchetto spettacolo + laboratorio nella stessa giornata: completato l’acquisto online, inviare una mail a info@campsiragoresidenza.it per prenotare il laboratorio acquistato.

INFO: Mail info@campsiragoresidenza.it | Tel. 0399276070 | Cell. 375 67 00 532

di Pietro Fenati | con Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni | regia Pietro Fenati | scenografia e figure Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni | consulenza musicale e musiche di Koro Izutegui | voci di Michele e Manuel | luci e audio Alessandro Bonoli | produzione Drammatico Vegetale / Ravenna Teatro