Incontro con Bruno Maglia

Quando Dal 09/07/2021 al 09/07/2021 Orario non disponibile

Una serata con l'autore Bruno Maglia è la proposta del Deportivo de Perlee per venerdì 9 luglio. Un incontro con la letteratura che inaugura il calendario di manifestazioni dell'associazione sportivo-culturale messe in calendario per l'estate.

Bruno Magliaautore perledese parlerà dei suoi romanzi ambientati sul lago "Figlio di una reazione chimica " ed "Eroi provvisori ".

Appuntamento dunque per venerdì alle ore 21 nella panoramica piazza della chiesa di Perledo.

