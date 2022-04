Gruppo di Lettura della Biblioteca di Bulciago: Manzini e Dostoevskij

Il Gruppo di Lettura della Biblioteca di Bulciago, venerdì 29 aprile alle ore 20.45 presso la Sala Civica "Sandro Pertini" della Biblioteca, discuterà de "Gli ultimi giorni di quiete" di Antonio Manzini.

Una mattina qualunque, per caso, Nora riconosce un volto in treno. È la persona che le ha distrutto la vita. Lei e il marito Pasquale sono i proprietari di una avviata tabaccheria. E proprio in questa sei anni prima nel corso di una rapina un ladro ha ucciso il loro unico figlio Corrado. Nora non può credere che il carnefice di un ragazzo innocente possa essere libero dopo così poco tempo ma è così, tra la condanna per un omicidio preterintenzionale e i benefici carcerari. Da questo momento Nora e Pasquale non riescono a continuare a vivere senza ottenere una loro giustizia riparatrice. Paolo Dainese, però, l'omicida, si è sforzato per rifarsi una vita e, annaspando, sta riuscendo a rimettersi a galla. Un romanzo psicologico su tre anime; tratto da un fatto vero.

Ivano Gobbato racconta "L'Idiota" di Dostoevskij

Venerdì 6 maggio, ore 20.45. La Biblioteca Comunale di Bulciago, nell'ambito delle iniziative del Gruppo di Lettura, presenta l’incontro "L'Idiota" di Dostoevskij.

Ivano Gobbato, ideatore del progetto di incontri sulla lettura "Intorno ai libri", parlerà de "L'Idiota" di Fedor Dostoevskij proponendo una riflessione sulle sue tematiche narrative attraverso un linguaggio familiare e comprensibile.

Ivano Gobbato (Varese, 1973) è da sempre appassionato lettore e per alcuni anni è stato presidente della Commissione Biblioteca di Cassago Brianza, il Comune lecchese dove vive dalla metà degli anni '90. Nel gennaio del 2012 viene proposto a un gruppo di giovani di un'Associazione locale un breve ciclo di appuntamenti per raccontare alcuni libri e la storia della loro creazione. Attraverso il passaparola altre realtà vicine iniziano a ospitare gli incontri, che in poco più di nove anni sono stati oltre duecento e si sono tenuti nelle province di Como, Lecco e Monza/Brianza.

La serata si terrà venerdì 6 maggio, ore 20.45, sempre presso la Sala Civica "Sandro Pertini" della Biblioteca (Via del Beneficio 1, Tel. 031/ 860568).