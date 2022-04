Incontro con Giovanni Impastato a Bulciago

Il Consorzio Brianteo Villa Greppi e l'assessorato alla Cultura di Bulciago presentano, nell'ambito di Iterfestival, una testimonianza di straordinario valore civile. Questa sera, giovedì 7 aprile alle ore 21.00, presso la palestra del Centro sportivo comunale, è infatti in programma l?incontro con Giovanni Impastato, fratello di Peppino e autore del libro ?Mio fratello. Tutta una vita con Peppino?, in dialogo con Giovanni Garancini.

?Ho 25 anni. Mio fratello 30. Dicono e scrivono che è saltato in aria per imperizia piazzando una carica di dinamite lungo la linea ferroviaria. Le forze dell?ordine perquisiscono le nostre case, la radio. Fanno sparire documenti e materiali. Ignorano volutamente vistose tracce di sangue nel casolare vicino al luogo dell?esplosione? Al Peppino terrorista nostra madre non crede. Come avviene con gli alberi con radici più profonde, la tempesta la rafforza, la rende ostinata?. Per la prima volta Giovanni scrive il romanzo della vita di suo fratello Peppino Impastato. Indissolubilmente legata alla sua?

Giovanni Impastato è il fratello minore di Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978. Ne ha raccolto l?eredità e portato avanti la lotta. È tra i fondatori di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, impegnata nella sensibilizzazione e nel contrasto alle mafie. La sua voce appassionata e sincera racconta il conflitto di chi ha vissuto la mafia e l?antimafia all?interno delle mura domestiche, e la successiva battaglia nel nome della legalità e della verità. Ha pubblicato Resistere a mafiopoli, Oltre i cento passi e Il coraggio della memoria.

La kermesse Iterfestival

iterfestival è la kermesse che per più di un mese promuove in Brianza un cartellone di appuntamenti legati al mondo dell?editoria. Promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con la direzione artistica de Lo Sciame Libri di Arcore, la quinta edizione del festival ha come tema ?Coraggio?. Il coraggio di chi ancora scrive libri, di chi racconta, di chi documenta, il coraggio di chi ancora legge, esce di casa per incontrare un autore, per scambiare opinioni, per aprire la mente, il coraggio di chi ancora organizza eventi, presentazioni, apre le sale, accoglie il pubblico. L'accesso è consentito solo con green-pass rafforzato e mascherina FFP2, in rispetto della normativa anti-covid.