Letture animate in Biblioteca a Bulciago

Le letture animate sono un'occasione importante per avvicinare i più piccoli al mondo della lettura: sia che abbiano già appreso i primi rudimenti della parola scritta, sia che siano ancora degli assidui "osservatori di figure", per loro ascoltare una storia letta dalla voce di un adulto vuol dire entrarci, viverla, scriverla e riscriverla assieme; vuol dire stringere legami affettivi "per la vita" con il libro e il suo mondo.

Questo sabato 18 dicembre alle ore 15.30, presso la Sala Civica della Biblioteca di Bulciago, si terranno le letture animate di Natale per bambini dai 3 ai 7 anni.

I bambini sono invitati a portare il loro astuccio: seguirà infatti un momento di laboratorio "colora il tuo disegno di Natale".

I disegni personalizzati verranno poi appesi all'albero di Natale allestito in piazza Aldo Moro. Al termine, piccola merenda.

Prenotazione consigliata a biblioteca@comune.bulciago.l c.it