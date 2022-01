Domenica 16 gennaio il Civico Museo della seta Abegg di Garlate e l’associazione Brig cultura e territorio? vi invitano a trascorrere un giorno di festa per tutta la famiglia:



– CACCIA AL TESORO DI LEONARDO DA VINCI –

15.00 -16.00: Visita guidata alla scoperta della settecentesca Filanda lungo il fiume Adda. Un luogo ancora vivissimo dove tutto funziona!

16.00 -17.00 Caccia al Tesoro per famiglie: Leonardo da Vinci ha disseminato il Museo di indizi: scopriamo il misterioso segreto che ha nascosto tra le mura dell’antica Filanda!

Un’entusiasmante avventura per grandi e bambini sulle tracce del grande inventore.



CONTRIBUTO RICHIESTO PER VISITA GUIDATA E LABORATORIO.

Adulti 6€; bambini 6€; 4€ dal secondo figlio; gratuito sotto i 3 anni.

Gratuito per i possessori della Tessera Abbonamento Musei Lombardia Milano.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

prenotazione@museosetagarlate.it /3319960890

www.museosetagarlate.it

Il Museo è aperto tutti i weekend di zona bianca e gialla.

Orario invernale:

Sabato: dalle 14.30 alle 17.30;

Domenica: dalle 9.30 alle 12.30, dalle 14.30 alle 17.30.

Visite guidate in entrambi i giorni alle ore 15.00.

– Le aperture, gli eventi ed i laboratori sono realizzati grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Lecchese e Lario Reti Holding –