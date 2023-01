Prezzo non disponibile

Appuntamento con il Caffè letterario a Barzanò sabato 21 gennaio alle ore 15.30: "Il pane perduto" di Edith Bruck.L'iniziativa è organizzata dall'associazione Il Molo e dalla Biblioteca di Barzanò.

L'evento si svolgerà alla biblioteca di Barzanò in via Pirovano 5. Per informazioni 039 9272150.