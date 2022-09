"60 anni dalla prima salita italiana alla Parete nord dell'Eiger"

"1962 - 2022. Sessant'anni dalla prima salita italiana alla Parete nord dell'Eiger". Questo il titolo dell'interessante serata organizzata dalla Sezione di Calco del Club AIpino Italiano alla quale prenderà parte il grande alpinista e amico Gildo Airoldi che insieme a Giovanni Capra, autore del libro “Due cordate per una parete”, parlerà al pubblico presente dell’epica impresa che lo portò, esattamente 60 anni fa insieme ad altri alpinisti - tra cui il compianto Romano Perego - a conquistare come Prima Italiana la terribile parete nord del monte Eiger. La serata si terrà venerdì 7 ottobre a Calco alle ore 21.00 presso la sede sociale del Cai in via Indipendenza 17. Tutta la cittadinanza è invitata.