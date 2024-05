Tanta polenta taragna (e solidarietà) con gli alpini di Calolzio

Dopo la corsa, la polenta. Nuova iniziativa all'insegna della solidarietà, e questa volta anche del buon gusto, da parte degli alpini di Calolzio. Dopo il successo della Camminata della solidarietà "Sop leucemia" della scorsa domenica, il gruppo guidato da Claudio Prati organizza ora l'ormai tradizionale taragnata. Paioli pieni di polenta e formaggio per sfornare centinaia di razioni di ottima polenta taragna: l'appuntamento è per domenica 5 maggio nella sede delle penne nere in frazione La Cà, in via Poggi 24, a partire dalle ore 11.30.

Saranno a disposizione spazi esterni per la consumazione sul posto e sarà inoltre possibile l'asporto della polenta. Insieme alla taragna gli "chef alpini" prepareranno anche altri piatti tipici, fino a esaurimento scorte. I fondi raccolti serviranno per sostenere le attività benefiche delle penne nere. Per prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 347 7476276 - 338 1573487 - 366 3412801. "Sono invitati - fanno sapere gli alpini calolziesi - tutte le penne nere del circondario, i loro familiari, i simpatizzanti e tutti coloro che vorranno unirsi a noi".