Taragnata e burolle in piazza con gli alpini

Taragnata e castagnata in centro città insieme agli alpini di Calolzio. Le penne nere del gruppo "Pippo Milesi" guidato da Claudio Parti propongono un'intera giornata in piazza Vittorio Veneto all'insegna dell'aggregazione, della solidarietà e di alcuni assaggi tipici dell'autunno: non solo la polenta, ma anche le burolle. L'iniziativa è prromossa con il sostegno dell'Amministrazione comunale e della Pro loco di Calolziocorte.

L'appuntamento è per domenica 31 ottobre. Dalla tarda mattina (ore 11.30 circa) verrà preparata la polenta taragna con possibilità di asporto oppure di degustazione ai tavoli sul posto. Dal primo pomeriggio i paioli della polenta lasceranno poi il posto alle padelle per cuocere le castagne. La burollata proseguirà fino alle 18 circa. Le penne nere si starebbero procurando oltre due quintali di castagna. I fondi raccolti serviranno per le iniziative di solidarietà degli alpini, a partire dal sostegno alla Lilt e ad altre associazioni socio assistenziali del territorio. A metà settembre gli alpini calolziesi avevano già organizzato con successo una prima taragnata di fine estate (vedi le foto sotto scattate da Giorgio Toneatto). Ora la replica con tanto di castagne nel cuore della città.

