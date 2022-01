All'auditorium di Calolzio il film "Corpus Christi" di Jan Komasa

Continua la rassegna di film di qualità del cinema Auditorium di Calolzio. Da lunedì 10 a domenica 16 gennaio alle ore 21 (ogni mercoledì spettacoli anche alle ore 15) verrà proiettato il film drammatico "Corpus Christi" diretto da Jan Komasa con Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, Tomasz Zietek e Barbara Kurzaj.

La pellicola - girata in Polonia nel 2019 - racconta la storia del ventenne Daniel (Bartosz Bielenia) recluso in un centro di detenzione per giovani a causa di un crimine commesso. Il giovane vive una profonda trasformazione spirituale, che lo porta sulla strada della fede e ad un'importante decisione: intraprendere la formazione in seminario per diventare sacerdote. Il suo oscuro passato, però, non gli permette di coronare questo suo sogno da fedele, ma il suo credo è più forte di ogni imposizione. Rilasciato in libertà vigilata, Daniel decide di seguire la sua aspirazione e la chiamata di Dio; indossati gli abiti sacerdotali, il giovane inizia ad amministrare la parrocchia di una piccola comunità.