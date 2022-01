"I'm your man" al cinema Auditorium di Calolzio

Entra nel vivo la rassegna dei film di qualità del cinema Auditorium di Calolziocorte. Il prossimo appuntamento in programma è la pellicola "I'm your man" di Maria Schrader con Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller, e Hans Löw. Si tratta del 18° film di questo 43°cineforum, suddiviso come sempre in tre parti. Il film - che spazia dalla commedia sentimentale alla fantascienza - verrà proiettato da lunedì 24 a domenica 30 gennaio alle ore 21 (ogni mercoledì spettacoli alle ore 15 e alle ore 21).

La trama

"I'm Your Man" è ambientato a Berlino in un futuro prossimo e racconta la storia di Alma (Maren Eggert), una scienziata del Pergamon Museum che prende parte a un esperimento. Pur di ottenere i fondi per finanziare le sue ricerche, la donna accetta di partecipare a uno studio, che la vedrebbe trascorrere tre settimane in compagnia di un robot androide, Tom (Dan Stevens). L'umanoide è stato progettato per adeguarsi al carattere di chi ha intorno, in questo caso Alma, e alle sue necessità fino a renderla felice. Durante la convivenza con Tom, la scienziata si renderà conto che il robot si presta a essere un compagno di vita ideale.