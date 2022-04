Festival della Kostina sul Lungoadda

Golosoni e appassionati di carne alla brace preparatevi: a Calolzio sta per andare in scena il Festival della Kostina. La manifestazione enogastronomica si aprirà questa sera, giovedì 7 aprile, e proseguirà fino a domenica 10 sul lungoadda in zona Lavello. Il piatto forte - è il caso di dirlo - sarà la carne alla brace, ma ci saranno anche altre proposte per soddisfare il palato, il tutto innaffiato da buon vino e birre arigianale. La cucina sarà aperta dalle ore 18 a mezzanotte per cenare giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 aprile, mentre sabato e domenica il servizio sarà attivo anche a pranzo dalle 10.30 alle 15.

"Si parte alla grande con nuovi eventi a Calolzio in collaborazione con l'Amministrazione comunale - commenta l'assessore ad Eventi e associazioni Cristina Valsecchi - Questo Festival della Kostina rappresenta una novità non solo per Calolzio, ma anche per il territorio. Ovviamente verrà cotto tutto alla brace, ma ci saranno anche altre prelibatezze come pizzoccheri, casoncelli e polenta taragna".

L'iniziativa è organizzata da AZ Eventi con il sostegno dell'Amministrazione comunale di Calolzio. "Dopo il successo della pizzoccherata lo scorso settembre, siamo ora felici di riprorre un altro evento gastronomico, anche perchè la gente ci chiede di ripartire con le manifestazioni, ha voglia di uscire e stare in compagnia. Piano piano la temperatura inizia anche a salire e la location in zona Lavello è sempre bella. Comunque - conclude Cristina valsecchi - per qualsiasi condizione meteo, segnaliamo che ci sarà una tensostruttura riscaldata e quindi si potrà mangiare tranquillamente anche la sera. Vi aspettiamo numerosi".

L'Amministrazione Calolziese è ora al lavoro con le associazioni e altre realtà locali per organizzare un calendario di eventi per il Maggio Calolziese, con appuntamenti che si prolungheranno fino a giugno. Ecco intanto, da oggi a domenica, una gustosa anteprima a base di costine.