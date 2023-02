Cineforum e "Tre di troppo" all'Auditorium di Calolzio

All'Auditorium di Calolzio continuano il cineforum e la programmazione di film in ultima uscita nei weekend. Da martedì 7 a venerdì 10 febbraio alle ore 21 (ogni mercoledì spettacoli anche alle 15) verrà proiettato "Triangle of sadness", film drammatico del 2022 di Ruben Östlund, con Harris Dickinson e Charlbi Dean 149 minuti. Carl e Yaya, una coppia di modelli e influencer, sono invitati su uno yacht per una crociera di lusso. Gli eventi prendono una svolta inaspettata quando si abbatte una tempesta e mette a rischio il comfort dei passeggeri.

Sabato 11 alle ore 21 e domenica 12 febbraio alle 15.30 e alle 21 andrà in scena "Tre di troppo", commedia di e con Fabio De Luigi. Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele) vivono la propria vita di coppia in modo armonioso e passionale. Entrambi sfoggiano una forma invidiabile e una mise sempre alla moda. Per loro il mondo si divide in due: l'Inferno, abitato da genitori esasperati e soggiogati da piccoli esseri pestiferi, e il Paradiso, dove uomini e donne liberi da sensi di colpa, si godono i piaceri della vita senza figli e fieri di vivere in appartamenti sempre in perfetto ordine.

Loro sanno bene da che parte stare, ben distanti da quelle coppie di amici in perenne crisi coniugale e logorati dalla vita da genitori. Eppure, il destino è già all'opera per sconvolgere le loro vite e sgretolare tutte le loro certezze: all'improvviso e inspiegabilmente, si risvegliano con tre bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà. Liberarsene e tornare alla felice vita precedente diventerà il loro unico obiettivo. Una commedia sulle gioie e le difficoltà di essere o diventare genitore.