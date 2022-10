"Nostalgia" all'Auditorium di Calolzio

Continua la programmazione di film di qualità al cinema Auditorium di Calolziocorte. Da martedì 18 a venerdì 21 ottobre alle ore 21 - nella sala che fa capo alla parrocchia del centro - verrà proiettato il film drammatico "Nostalgia" diretto da Mario Martone, con Pierfrancesco Favino e Francesco Di Leva. Ogni mercoledì è previsto anche uno spettacolo aggiuntivo alle ore 15 oltre a quello delle 21.

La trama

Nostalgia, film diretto da Mario Martone, è tratto dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea ed è ambientato a Napoli nel Rione Sanità. È qui che il protagonista Felice (Pierfrancesco Favino) torna dopo 40 anni di assenza, lontano dalla sua terra. L'uomo, tornato per sua madre, resterà qui dove è nato più a lungo di quanto aveva previsto, mentre riscopre i luoghi, i codici del quartiere e fa i conti con un passato che lo divora. Da giovane Felice insieme a Oreste (Tommaso Ragno), suo amico d'infanzia, nonché compagno di bravate, ha commesso qualche piccolo crimine, fino a quando un uomo non è morto. È per questo motivo che Felice si è allontanato dalla città, andando a vivere all'estero, ma non tradendo mai l'amicizia con Oreste. Ora che è tornato nel rione Felice vorrebbe rivedere il suo vecchio amico, ma Oreste, noto ormai come il delinquente del quartiere, non si è mai allontano da quel mondo, che sembra averlo assorbito totalmente...