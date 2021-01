Emergenza Bosnia e crisi Voss, dibattiti online e raccolta fondi insieme al circolo Spazio Condiviso di Calolzio

«Come volontari e volontarie di Spazio Condiviso, vogliamo portare all'attenzione pubblica due tragiche situazioni che stanno accadendo vicino a noi. Abbiamo deciso di farlo attraverso alcuni momenti di condivisione virtuale attivandoci allo stesso tempo per un aiuto il più possibile efficace».

Con queste parole gli operatori del circolo Arci di Calolzio hanno annunciato due iniziative di approfondimento online sull'emergenza umanitaria lungo la Rotta Balcanica e sulla crisi della Voss di Osnago con molti posti di lavoro a rischio. E, come spiegato da Daniele Vanoli, sono state parallelamente avviate tre iniziative di solidarietà concreta in merito.

Emergenza Bosnia

L'incontro online “Emergenza Bosnia: dai respingimenti italiani all'incendio del campo Lipa” si terrà giovedì 14 gennaio 2021 dalle ore 21.00. Interverranno: Gianfranco Crua di "Torino per Moria", tra gli artefici, insieme a Spazio Condiviso e a Mir Sada, del carico di aiuti umanitari recapitati in Bosnia lo scorso dicembre; Duccio Facchini direttore di Altreconomia e membro della rete "RiVolti ai Balcani"; Gian Andrea Franchi di "Linea D'Ombra Odv", associazione che quotidianamente supporta i migranti in arrivo a Trieste. Iscrizioni all'iniziativa: segreteria@spaziocondiviso.net

- Raccolta di beni: scarponcini dal n.41, giacche calde e impermeabili da uomo, sacchi a pelo. Il materiale verrà raccolto nei giorni 19-20-21 gennaio dalle 17 alle 19.30 c/o Circolo Arci Spazio Condiviso e verrà consegnato a fine gennaio a Trieste all'Associazione Linea d'Ombra Odv.

- Raccolta fondi: a sostegno della rete RiVolti ai Balcani, per supportare azioni locali di contrasto all'emergenza in Bosnia. Per contribuire: Associazione ADL a Zavidovici IBAN: IT60 P050 1811 2000 0001 6941 767 Causale: Emergenza Bosnia

"Sebben che siamo Voss"

L'incontro online “Sebben che siamo Voss. Per un lavoro dignitoso” si terrà lunedì 18 gennaio sempre alle 21. Interverrà Domenico Alvaro, sindacalista Fiom che sta supportando le lavoratrici e i lavoratori. Iscrizioni all'iniziativa: segreteria@spaziocondiviso.net

- Raccolta fondi: le donazioni verranno consegnate dai volontari del Circolo Arci Spazio Condiviso alle maestranze che, da metà dicembre, presidiano costantemente l'esterno della fabbrica di Osnago. Per contribuire: Associazione Spazio Condiviso IBAN: IT19 O030 6909 6061 00000151 842 Causale: Sostegno Voss