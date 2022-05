Incontro con l'autore, Paolo Del Debbio a Calolzio

Paolo Del Debbio ospite a Calolziocorte. Il noto giornalista e conduttore televisivo di Rete4 presenterà il suo ultimo libro "Le dieci cose che ho imparato dalla vita" presso l'oratorio di Foppenico.

L'appuntamento è in programma per domani, lunedì 2 maggio, alle ore 21. L'incontro con l'autore rientra nelle iniziative di "Leggermente", la rassegna di promozione alla lettura organizzata da Confcommercio Lecco con appuntamenti tra la città caoluogo e i comuni della provincia. Questa tredicesima edizione, in programma dal 30 aprile all'8 maggio, torna in presenza dopo lo stop causa covid e vedrà l'intervento di diversi importanti autori.

Oltre a Del Debbio nei prossimi giorni il pubblico potrà ascoltare anche Pietro Ichino, Alberto Pellai, Umberto Galimberti, Antonio Caprarica e altri. Clicca qui per vedere l'intero programma con date e location.