Torna il musical all'Auditorium di Calolzio

Sabato 3 Dicembre, dopo ben tre anni (a causa della pandemia) ritorna il musical all'oratorio di Calolzio Centro. Quest'anno lo spettacolo andrà in scena pochi giorni prima delle festività natalizie e non come era diventata tradizione per la festa dalla mamma a Maggio. A proporlo sarà la compagnia teatrale "C'era una volta" che fa capo proprio alla parrocchia di San Martino Vescovo.

"La scelta è stata forzata perchè in primavera di quest' anno la situazione era ancora critica per cui si è deciso di optare per uno spettacolo natalizio che ci ha consentito di provare da marzo fino ad oggi - spiega Giulio Cattaneo - E quale spettacolo era più indicato se non Il Canto di Natale di Charles Dickens dove lo Spirito Natalizio, la cura e l' attenzione verso i poveri e i più bisognosi è il tema portante. Chiaramente la nostra versione è alleggerita da balli e battute dove il pubblico potrà notare la collaborazione e l'affiatamento ormai decennale tra i vari attori in gioco. Quest' anno festeggeremo i nostri primi 10 anni di vita".

Il titolo dello spettacolo è "I 3 Natali". La compagnia nata per gioco nel 2011, è cresciuta negli anni, con l'obiettivo di far conoscere la bellezza del teatro e del ballo, grazie anche alla stretta collaborazione con la società Virtus in Ludis sezione Danza, la cui sede è l'oratorio di Calolzio.

"Se fate i calcoli, quest' anno avrebbe dovuto essere il nostro 12° lavoro, ma dobbiamo considerare i due anni di pandemia nei quali la nostra vita è stata sospesa in un limbo... Nel corso degli anni alcuni attori se ne sono andati, altri nuovi sono arrivati, ma il nostro compito è sempre rimasto quello, offrire ai bambini, ai ragazzi e anche ai genitori dell' oratorio un impegno, un compito e un divertimento alternativi. Non siamo una scuola di teatro ma solo un gruppo che si vuole divertire e conseguentemente far divertire chi ci segue. Il nostro gruppo abbraccia varie età , da 8 a over 50, tutti legati alle varie realtà oratoriane dell’ Unità pastorale di Calolziocorte".

Lo spettacolo sarà attivamente supportato dai ragazzi dell’ Aulatek dal personale del cinema Auditorium e dai volontari dell’oratorio di Calolziocorte ai quali vanno fin da ora i più sentiti ringraziamenti della compagnia C'era una volta. "Ringraziamo anche il Coro della parrocchia che precederà lo spettacolo con alcuni canti natalizi, gli stessi che poi il 10 dicembre presenterà in piazza del comune. Lo spettacolo si terrà dunque il 3 dicembre alle ore 21 presso l'Auditorium di Calolzio con ingresso libero e aperto a tutti.