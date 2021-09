Taragnata con gli alpini di Calolzio

Torna la taragnata delle penne nere di Calolzio. L'appuntamento è per sabato 11 settembre dalle ore 11.30 in avanti presso il parco degli alpini di via Marconi, in centro città. In occasione del centenario della sezione di Bergamo, le penne nere guidate dal capogruppo Claudio Prati hanno deciso di riproporre l'apprezzata iniziativa con specialità tipiche del territorio. Sarà attivato un servizio da asporto e gli spazi verranno allestiti nel rispetto delle normative di contrasto al covid.

Il ricavato della taragnata alpina verrà destinato a sostegno delle attività a sfondo benefico svolte dal gruppo. Sono invitati tutti gli alpini del circondario, i famigliari, i simpatizzanti, i cittadini e tutti coloro che vorranno unirsi alle penne nere per questa occasione di festa e solidarietà. Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri: 366/3412801 e 338/1573487.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...