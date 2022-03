Una super taragnata con gli alpini di Calolzio

Dopo il successo delle passate edizioni torna la taragnata degli alpini di Calolzio. Il gruppo "Pippo Milesi" guidato da Claudio Prati organizza infatti per domenica 27 marzo una giornata all'insegna della polenta e della solidarietà, aperta a tutta la popolazione. Più precisamente l'appuntamento sarà a partire dalle ore 11.30 presso la sede in via Poggi, nella frazione de La Cà. Parte dei fondi raccolti andranno a favore delle attività di beneficenza e solidarietà sostenute dalle penne nere.

"In occasione della taragnata di domenica 27 verranno allestiti spazi esterni nel pieno rispetto della normativa anticovid, e daremo anche la possibilità di asporto - fanno sapere gli alpini di Calolzio - Insieme alla polenta prepareremo anche altre specialità tipiche del territorio. Sono invitate tutte le penne nere del circondario, i loro familiari, i simpatizzanti e tutti coloro che vorranno unirsi a noi". La prenotazione è comunque obbligatoria ai seguenti numeri: 347/7476276 - 338/1573487 -366/3412801.

Il ringraziamento ai cittadini per la raccolta di aiuti a favore dell'Ucraina

Si ringrazia Giorgio Toneatto per le foto.

Il capogruppo Prati ha inoltre voluto scrivere a nome dell'associazione una lettera alla cittadinanza calolziese come ringraziamento pubblico per l'ottimo risultato registrato nella raccolta di aiuti per l'Ucraina martoriata dalla guerra. "Il nostro gruppo alpino ringrazia sentitamente tutta la popolazione per la generosità manifestata durante la raccolta dei beni di prima necessità svoltasi nei giorni scorsi a favore della popolazione Ucraina. Tutto il materiale raccolto verrà inviato all'assocoazione Pro Infanzia - Bambini di Cernikov che da 25 anni organizza soggiorni nel nostro territorio per circa 400 bambini".

Le penne nere calolziesi sono ora al lavoro per altre iniziative all'insegna dell'aggregazione e della solidarietà, tra cui spicca la camminata del prossimo 3 aprile per il 150°. Intanto spazio all'ormai tradizionale, e sempre apprezzata, taragnata. Con tanti chili di ottima polenta e non solo.