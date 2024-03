La carica dei 428 alla corsa dei papà

Ormai sono diventati due appuntamenti fissi della Festa del papà e d'inizio primavera. Stiamo parlando della Camminata dei papà di Sala, frazione di Calolziocorte, e della Fiera di San Giuseppe di Valgreghentino. Entrambi gli eventi sono andati in scena con successo oggi, domenica 17 marzo.

Nella mattinata a Sala, per la 41esima edizione, erano ben 428 gli iscritti al via tra grandi e bambini, famiglie, appassionati di corsa e gruppi di amici. La corsa è stata come sempre organizzata dall'oratorio di Sala in collaborazione con l'Unità Pastorale, lungo un percorso di circa 7 chilometri fino a Foppenico, Calolzio centro, il Lavello e la risalita fino all'arrivo sempre in parrocchia per le premiazioni, i tornei sportivi e il pranzo in compagnia. Molto soddisfatti per la nutrita partecipazione gli organizzatori della camminata.

E un'ottima adesione è stata registrata anche nella vicina Valgreghentino, sull'altro lato dell'Adda, dove Pro loco, Comune e associazioni hanno organizzato la tradizionale Fiera di San Giuseppe insieme alla passeggiata a 4 zampe con gli amici animali. Il quartier generale è stato allestito presso la scuola primaria "Greghentino" di via Donizetti, con la cammianata che si è poi sviluppata lungo i sentieri del paese: al ritorno, pranzo e brindisi nello spazio ristoro e tra le bancarelle delle associazioni, all'insegna dell'amicizia e dell'abbraccio a tutti i papà.