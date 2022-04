Camminando con l'Aido sul Lungoadda

Prezzo non disponibile

Due percorsi di 8 e 15 chilometri all'insegna di sport, amicizia e solidarietà. L'Aido propone infatti per domenica prossima 24 aprile un evento ludico-motorio a passo libero aperto a tutti, dal titolo "Camminando per la giornata nazionale per la donazione organi".

Diverse le postazioni di partenza allestite lungo la pista ciclopedonale dell'anello dell'Adda tra Olginate, Garlate, Pescate, Lecco, Vercurago e Calolzio. Postazioni di partenza e ristoro saranno allestite in ognuno di questi sei comuni, dal monastero del Lavello a Rivabella (vedi locandina).

La camminata sarà aperta anche agli amici a quattro zampe e prenderà il via dalla ore 8.30 alle 9.30. Come ricordato dal presidente dell'Aido provinciale Antonio Sartor, sono diversi i gruppi comunali Aido del territorio che sostengono l'iniziativa, insieme al Gruppo cinofilo lecchese e con il patrocinio delle Amministrazioni comunali e del Centro Fiasp.

Tutta la popolazione è invitata a questa camminata/corsa che oltre ad essere una bella occasione di sport e aggregazione, vuole promuovere una volta di più il valore della donazione degli organi e della solidarietà. Verrà richiesto un contributo a sostegno di 3 euro, ridotto a 2,5 per i soci Fiasp.