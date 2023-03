La 48° Camminata dell’amicizia ai nastri di partenza

Torna il 26 marzo la marcia non competitiva organizzata dal Gruppo Amici a sostegno dell’associazione La Nostra Famiglia. Quest’anno gli organizzatori hanno voluto puntare, per la promozione dell’evento, sul basket e sull’arrampicata: i testimonial della marcia non competitiva più famosa del lecchese saranno infatti Meo Sacchetti e Beatrice Colli e una sorpresa in arrivo la prossima settimana.

"Alla Camminata dobbiamo battere il record: vi penso numerosi, dovete venire altrimenti vengo a prendervi io”: Meo Sacchetti è uno dei giocatori di basket più celebri in Italia e con un videomessaggio caldeggia la partecipazione alla 48° edizione della marcia benefica. Head coach della Pallacanestro Cantù, Sacchetti è stato un pilastro della nazionale che nel 1980 ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Mosca e nel 1983 l’oro agli europei. Da allenatore della Nazionale, ha riportato gli azzurri a disputare Mondiali e Olimpiadi dopo parecchi anni di assenza.

Astro dell’arrampicata sportiva, anche Beatrice Colli ha inviato agli organizzatori un videomessaggio in cui invita a partecipare. La giovane atleta dei Ragni di Lecco è campionessa del mondo di arrampicata speed ed è in corsa per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Lo slogan di quest’anno "Egli vuole tutti felici e la felicità si acquista con l’amore" invita, con le parole del beato Luigi Monza, ad un clima di pace e richiama alla solidarietà: il ricavato della Camminata infatti andrà a sostegno dei progetti di cooperazione internazionale di Ovci in Sud Sudan, Sudan, Ecuador, Marocco e Cina e di un progetto a Bosisio Parini dedicato ai bambini piccoli con disturbo dello spettro autistico (progetto Rap - Riabilitazione Autismo in età Prescolare).

La Camminata, che si svolgerà con percorsi di 7 e 12 chilometri, è aperta a tutti ed è riconosciuta per i concorsi Fiasp, la Federazione che si occupa dello sport non competitivo. Ricco il programma della giornata: la partenza è libera dalle 8.30 presso la sede della Nostra Famiglia. Lungo il percorso e all’arrivo assistenza medica a cura della Croce Verde di Bosisio Parini.

All’arrivo ci sarà la tradizionale risottata a cura della Confraternita della pentola di Senago, un servizio bar ristoro, la bancarella di dolci del Bumbunat e lo stand dell’associazione panificatori di Erba/Como con focacce, pizze, brioches e pane fresco. A partire dalle 11 spettacoli e intrattenimenti per tutti con l’esibizione della fanfara bersaglieri “Guglielmo Colombo” di Lecco, musica dal vivo con Noxout Cover Band, danze popolari con Gruppo danza Lecco, esibizione cinofila a cura di asd Spirito Libero di Molteno e, per i più piccoli, giochi gonfiabili e pista di macchinine elettriche. Al termine la santa messa con la partecipazione della corale don Giuseppe Sacchi di Cesana Brianza. Punti vendita biglietti: presso le sedi de La Nostra Famiglia. Info: https://lanostrafamiglia.it/sostienici/camminata-dellamicizia