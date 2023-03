Camminata benefica con gli alpini. E c'è anche la taragnata

Torna la tradizionale camminata stop leucemia con gli alpini di Calolzio. La manifestazione - tra sport e solidarietà - si terrà domenica 2 aprile con partenza alle ore 10 da piazza Vittorio Veneto. La corsa si svilupperà lungo un percorso 6,5 chilometri dal centro città alla zona lago e rientro sempre nella piazza del municipio.

Sempre in piazza alle 11.30 avranno poi luogo le premiazioni per singoli e gruppi più numerosi. Il ricavato della camminata verrà utilizzato per finanziare borse di studio per ricercatori, medici e infermieri che prestano servizio presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. "Insieme si vince - è l'appello degli alpini del gruppo Pippo Milesi - La tua partecipazione darà un contributo alla ricerca di nuove cure per combattere la leucemia".

Oltre allo sport e alla solidarietà spazio anche al buon cibo e ai prodotti tipici. Dopo la corsa, le penne nere guidate dal capogruppo Claudio Prati prepareranno infatti anche la polenta taragna. Dalle ore 11.30 verrà proposta la tradizionale e sempre apprezzata taragnata con specialità tipiche del territorio, anche da asporto. Tutta la popolazione è invitata.