Torna la camminata "4 passi tra il verde e... i sapori di Erve"

Dopo due anni di fermo causa covid, tornata finalmente "4 passi tra il verde e... i sapori di Erve", camminata gastronomica e fotografica organizzata dalle associazioni del paese e giunta alla sua 14esime edizione. La corsa avrà luogo domenica 3 luglio: il ritrovo è fissato presso la piazza Unità D'Italia con partenza dalle ore 8.30 alle ore 9.30 con qualsiasi condizione meteo.

La camminata si snoda in un anello di 8 km con partenza dalla piazza Unità D'Italia per le località Gnet, nucleo storico di Nesolio, località Torre, Corno e nucleo vecchio di Costalottiere. Chi volesse potrà completare il percorso di 12 km e raggiungere la località Croce di Saina. L'arrivo è previsto per tutti presso la Cappelletta degli Alpini.

In cinque località (esclusa Croce di Saina) gli organizzatori offriranno in degustazione ai partecipanti, in assortite bancarelle, di tutto un pò: dal dolce, al salato, dalla verdura, alla frutta. All?arrivo presso la Cappelletta degli Alpini, verrà offerto a tutti i partecipanti uno sfizioso arrivederci. Il percorso si snoda su strade e sentieri di montagna, con gradini e sterrati di facile percorrenza, si consiglia comunque di munirsi di abbigliamento adeguato. Ogni iscritto riceverà un cartellino di partecipazione che sarà vidimato dagli organizzatori nei punti di controllo presenti lungo il percorso.

Anche gli amici a quattro zampe saranno i benvenuti. Come ricordato dai volontari di Avis, Pro Erve, Aido, Gruppo Alpini, Squadra antincendi boschivi e dei "Cocci solidali", la manifestazione (in ricordo di Oreste Bolis) nasce con un intento sia aggregativo che benefico: il ricavato sarà infatti devoluto ai Servizi sociali del Comune di Erve. Per ulteriori informazioni: telefono 339 1873918 e mail proerve@libero.it