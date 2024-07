Una camminata tra il verde e i sapori nel suggestivo borgo ai piedi del Resegone

Torna domenica 7 luglio la Camminata gastronomica e fotografica "4 Passi tra il verde e... i sapori di Erve". Si tratta di un'occasione imperdibile per andare alla scoperta del piccolo borgo dell'alta valle San Martino ai piedi del Resegone, lungo due percorsi di 8 e 12 chilometri. La partenza, scaglionata a gruppi, si terrà dalle ore 8.30 alle 9.30 in centro paese, con iscrizioni già aperte dalle 8 in piazza Unità d'Italia.

Lungo la camminata che andrà a toccare i sei punti più caratteristici di Erve, saranno allestiti diversi punti ristoro con varie degustazioni, dal dolce al salato, dalla verdura alla frutta. L'arrivo è previsto alla cappelletta degli alpini. La quota di partecipazione è di 12 euro (ragazzi fino a 12 anni, 5 euro). "Anche gli amici 4 zampe sono i benvenuti".

Gli organizzatori

Giunta alla sua 16^ edizione, come ogni anno la camminata "4 Passi tra il verde e... i sapori" riunisce nell'organizzazione le varie associazioni ervesi: pro Erve, gruppo Alpini, gruppo Avis, gruppo Aido, squadra antincendi boschivi, i Cocci Solidali oltre all'oratorio di Erve.

La manifestazione, in ricordo di Oreste Bolis, vede anche la partecipazione dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada onlus di Bergamo. La camminata è organizzata a scopo benefico a favore dei servizi sociali del comune di Erve. L'iniziativa di domenica 7 luglio si inserisce in un ricco programma di eventi dell'estate a Erve, tra cui i 4 concerti dell'Estate musicale ervese proposti in altrettante suggestive location.