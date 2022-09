Torna la Camminata Manzoniana: 3 percorsi sulle tracce dei Promessi Sposi per le strade lecchesi

Prezzo non disponibile

Domenica 2 ottobre al via l'edizione 2022 della Camminata manzoniana, la tradizionale manifestazione podistica non competitiva a passo libero organizzata da Lecchese Turismo Manifestazioni Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco, che coinvolgerà le strade di Lecco e dintorni toccando i più celebri luoghi manzoniani.

Riproposta la consueta formula dei tre diversi percorsi pensati per tutte le età, e inframezzati da rappresentazioni di alcune scene del romanzo dei Promessi Sposi: il percorso blu di 5,5 km, il percorso arancione di 11 e il percorso rosso di 20. Tutti gli iscritti alla Camminata riceveranno un pacco gara, l’attestato di partecipazione e premi per il partecipante più giovane, il più anziano e i tre gruppi più numerosi.

L'iscrizione all'iniziativa, il cui ricavato sarà devoluto a Telethon, avrà un costo di 8 euro, 5 euro per i ragazzi fino a 10 anni, e 12 euro con maglia ufficiale della manifestazione. I partecipanti si raduneranno presso il piazzale del centro commerciale Meridiana dalle 8 alle 9.15; la manifestazione si concluderà non oltre le 12.30.

È possibile iscriversi online, fino a venerdì 30 settembre alle 18, via email all’indirizzo camminatamanzoniana@ltmlecco.it o presso i punti di raccolta di iscrizioni: sede LTM Lecco in via Tito Speri, 4, casetta nella piazzetta del centro Meridiana e gazebo LTM piazza Garibaldi. Maggiori informazioni sulla Camminata, i percorsi e gli orari di apertura dei punti di raccolta iscrizioni all'indirizzo https://www.ltmlecco.it/.