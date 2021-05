Camminata in rosa a Valgreghentino

A Valgreghentino torna la "Camminata in Rosa". L'iniziativa si terrà sabato 15 (dalle ore 14 alle 17) e domenica 16 maggio (dalle 9 alle 17) con partenza dal polo scolastico di via Donizetti. L'iniziativa è promossa da Avis, Aido, Comune, biblioteca civica, Aicit, gruppo atletica di Villa San Carlo e Valgreghentino. Come spiegato dagli organizzatori, le partenze saranno libere anche allo scopo di evitare assembramenti.

Le sagome "AbbracciAMI", opera dell'artista lecchese Raouf Gharbia, saranno visibili lungo il percorso. «Sarà una mostra itinerante di 7 chilometri lungo un percorso misto sul territorio comunale di Valgreghentino - fanno sapere Amministrazione e associazioni - lungo il percorso, ben segnalato e sorvegliato nel rispetto delle distanze, i partecipanti saranno immersi in un percorso a tappe tutto al femminile ideato con la collaborazione della biblioteca. A seconda degli orari, alcune tappe saranno animate anche da lettori».

La camminata si farà con qualsiasi condizione meteo e le iscrizioni saranno ad offerta libera a partire da 5 euro. L'iniziativa nasce anche con un importante scopo benefico. L'incasso della camminata verrà infatti devoluto all'Associazione intervento contro i tumori (Aicit) di Lecco, gruppo Katia Corti. La popolazione è invitata.

