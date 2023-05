Camminata solidale tra Olginate e Valgreghentino

Tre percorsi di 7, 14 e 21 chilometri. Ma soprattutto tanta solidarietà e voglia di stare insieme all'insegna di sport e sana aggregazione. A Olginate e Valgreghentino torna "Una camminata solidale", evento ludico motorio a passo libero, promosso dalle associazioni del territorio con il sostegno due Amministrazioni comunali. Avis, Aido, alpini, Gefo, Pro loco e tanti altri gruppi saranno mobilitati per allestire al meglio questa corsa valida per i concorsi Fiasp e Paesaggi Lariani, facendo allo stesso tempo conoscere le proprie attività solidali.

La camminata/corsa solidale è in programma domenica 14 maggio con ritrovo e partenza tra le ore 8 e le 9 dal palazzetto dello sport "Iginio Ravasio" di via Campagnola a Olginate. Il contributo di iscrizionè è di 3,5 euro per i soci Fiasp e 4 euro per tutti gli altri, oltre alla possibilità di contributi con dono promozionale. Tutta la popolazione è invitata a partecipare.