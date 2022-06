"Camminatina" solidale a Foppenico

"CamminaTINa" a scopo benefico nella frazione di Foppenico a Calolzio. Domenica 19 giugno, nell'ambito della manifestazione "Foppenico è Festa" verrà proposta una Camminata non competitiva di 7 chilometri con partenza dall'oratorio di piazza Verdi.

Il ricavato dall'iscrizione (7 euro con ritiro gadget) verrà devoluto a favore dell'Associazione "Tinnamorerai di me" a sostegno del reparto neonatale di terapia intensiva dell'Ospedale Manzoni di Lecco, per aiutare i bambini lì ricoverati e le loro famiglie. La partenza della Cammintina "evento ludico motorio aperto a grandi a tutti" è prevista per le ore 9.30. Tutta la cittadinanza è invitata.