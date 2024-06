Il conto alla rovescia è iniziato: manca ormai pochissimo al prossimo Campionato Italiano 2024 degli STIHL TIMBERSPORTS®, la competizione riconosciuta in tutto il mondo come il perfetto connubio tra precisione, potenza e velocità di esecuzione. A sfidarsi saranno gli atleti azzurri più abili nel taglio professionistico della legna, pronti a competere per aggiudicarsi il titolo di Campione Italiano 2024. In programma, prima della competizione principale, ci sarà anche la Rookies e Women Cup: in questo .caso a contendersi il trofeo saranno giovani atleti under 25 ed atlete internazionali.

Il Campionato nazionale arriva giusto qualche settimana dopo l’emozionante STIHL TIMBERSPORTS® World Trophy - una delle più prestigiose ed adrenaliniche gare del circuito STIHL TIMBERSPORTS® - tenutosi a Milano il 25 maggio, a cui hanno partecipato i 16 atleti internazionali più quotati, e che ha visto trionfare il neozelandese Jack Jordan, autore di una performance stellare che gli ha permesso di ottenere il terzo titolo consecutivo e di stabilire un nuovo record mondiale.

Dai grattacieli dell’avanguardistico quartiere di CityLife si passerà ai panorami decisamente più incontaminati della Valsassina: il palcoscenico della competizione sarà infatti lo storico paese di Taceno, che grazie ai suoi paesaggi incantevoli è una destinazione ideale per gli amanti dello sport, oltre che per chi desidera scoprire le bellezze naturali e culturali della regione.

Il campione in carica è l’atleta valtellinese Alessandro Ciaponi, capitano della nazionale agli ultimi mondiali di Stoccarda 2023: nessun dubbio sul fatto che proverà in tutti i modi a difendere il trono e a ripetersi anche per quest’anno. Per fare ciò, dovrà guardarsi le spalle dagli altri 11 atleti che prenderanno parte alla competizione: Andrea Rossi, Riccardo Ambrosini, Michael Del Pin, Michel Perrin, Alberto Fumagalli, Mattia Berbenni, Marco Locatelli, Oscar Frigè, Daniel Filippi, Luca Armellin e Mario Rebora.

Appuntamento quindi al 7 luglio, giornata in cui tutti gli appassionati di sport estremi e di abilità forestali si riuniranno per scoprire anche chi saranno i portacolori azzurri nelle prossime gare internazionali del circuito STIHL TIMBERSPORTS®.In ottica di supportare lo sviluppo del territorio quanto più possibile, la manifestazione vedrà il coinvolgimento di diverse realtà locali e regionali. L'evento godrà inoltre del patrocinio dell’ERSAF, ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste. Quest’ultimo aspetto in particolare rafforza e dona ulteriore credibilità a tutte le iniziative a cura dell’ambiente e di una sempre maggiore consapevolezza ecologica, da sempre capisaldi imprescindibili per il marchio STIHL.

La partecipazione all’evento è gratuita e ad ingresso libero.

CAMPIONATO ITALIANO STIHL TIMBERSPORTS® 2024

7 luglio 2024, Taceno (LC)

Ore 15:00 - Campionato Italiano

Ore 10:30 - Italian Rookies & Women Cup

Come raggiungere Taceno

Il Comune di Taceno dista 80 km da Milano, 60 km da Como e Bergamo, 30 km da Lecco, 10 km da Bellano.

In auto: Seguendo la SS 36 Milano-Colico si può uscire presso Lecco imboccando la SP 62 della Valsassina, oppure uscire a Bellano sempre seguendo la SP 62.

In autobus: da Lecco e da Bellano utilizzando le Autolinee S.A.L. Lecco.

In treno: FFSS Linea Milano Lecco Sondrio presso le stazioni di Lecco o di Bellano.

Le sei discipline TIMBERSPORTS®

Standing Block Chop

Lo Standing Block Chop simula l'abbattimento di un albero. Un blocco di legno è ancorato verticalmente a un supporto metallico e deve essere tagliato da entrambi i lati il più rapidamente possibile. Colpi precisi con l'ascia e oscillazioni potenti sono essenziali per avere successo in questa sfida. I migliori atleti impiegano meno di 13 secondi per completarla.

Underhand Chop

L'Underhand Chop, che imita la pratica del taglio di un albero abbattuto, consiste nel colpire un blocco montato orizzontalmente con un'ascia da entrambi i lati mentre l'atleta è in piedi su di esso. Il taglio da un solo lato comporta la squalifica. I tempi migliori per l'Underhand Chop sono inferiori a 15 secondi.

Single Buck

Nel Single Buck, gli atleti devono rimuovere un disco completo da un tronco montato orizzontalmente, utilizzando una sega da taglio lunga circa due metri. In questo evento contano il ritmo e la dinamica: gli atleti d'élite possono eseguire un taglio netto in circa dieci secondi.

Stock Saw

Per questa specialità, tutti i concorrenti utilizzano la MS 661 C, una motosega STIHL disponibile in commercio. Al via, l'atleta impugna la motosega e inizia a tagliare il pezzo di legno (dal diametro di 40cm). I concorrenti devono tagliare due dischi completi da un tronco montato orizzontalmente con un taglio verso il basso e uno verso l'alto, entrambi entro un'area segnata di 10 cm. Il taglio oltre la linea segnata o il mancato completamento di entrambi i dischi comporterà la squalifica. I migliori atleti riescono a completare questa disciplina in meno di dieci secondi.

Springboard

In questa disciplina, l'obiettivo è tagliare un blocco di legno di 27 cm di diametro posizionato in cima ad un tronco montato verticalmente. Per arrivarci, i concorrenti devono tagliare il tronco in due punti diversi (tagli che arrivano ai dieci centimetri di profondità), per poi incastrare al loro interno due pedane in legno su cui arrampicarsi per raggiungere la cima. La prima pedana viene inserita nel tronco ad altezza delle spalle, e la seconda ad un'altezza da terra di circa due metri. Da lì, l'atleta rimuove l'ultimo pezzo di legno, che anche in questo caso deve essere tagliato da entrambi i lati. La Springboard richiede una tecnica precisa, oltre a forza, equilibrio e abilità. I tempi più veloci sono inferiori ai 40 secondi.

Hot Saw

L'obiettivo è tagliare il più rapidamente possibile tre pezzi completi da un'area delimitata di 15 cm da un tronco posizionato orizzontalmente (dal diametro di 46 cm) utilizzando una “hot saw”: si tratta di una motosega estremamente potente, appositamente messa a punto e personalizzata dall'atleta stesso. La sfida in questa disciplina consiste proprio nel controllare la potenza sprigionata dalla motosega, che può arrivare ai 60/80 CV. Con una velocità della catena di circa 280 km/h e un peso di quasi 30 kg, queste macchine richiedono agli atleti la massima abilità. I tempi migliori nella Hot Saw sono inferiori a sei secondi.

About STIHL TIMBERSPORTS ®

STIHL TIMBERSPORTS ® è una serie internazionale di competizioni sportive estreme. Le sue radici si trovano in Australia e Nuova Zelanda, così come in Canada e negli Stati Uniti. Oggi i migliori atleti del mondo competono in eventi nazionali e internazionali che presentano tre discipline con l'ascia e tre discipline di segatura. Springboard, Underhand Chop e Standing Block Chop sono le discipline classiche con l'ascia; Single Buck (seghe a mano singola), Stock Saw (motoseghe standard) e Hot Saw (motoseghe modificate con fino a 80 cavalli di potenza) sono le discipline di segatura. Gli atleti competono tra di loro e contro il tempo. Per ulteriori informazioni sullo sport, gli attrezzi e la gestione del legno, visita: www.stihl-timbersports.com