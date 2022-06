Tuffo a 4 zampe a Bellano

I cani bagnino protagonisti a Bellano. Domenica 19 giugno torna la manifestazione "Tuffo a quattro zampe - Summer edition" a Bellano, in collaborazione con l'Associazione cinofila salvataggio nautico.

L'appuntamento è al Lido di Bellano in via Martiri della Libertà: i partecipanti potranno assistere alle dimostrazioni dei cani bagnini della Acsn. Sotto la guida degli istruttori ci sarà la possibilità di nuotare insieme ai cani, far nuotare i propri cani ed entrare in acqua in compagnia del proprio amico a quattro zampe.

Le dimostrazioni si svolgeranno ogni mezzora dalle 10 alle 16, a disposizione di tutti mute per i bipedi e giubotti per i quadrupedi. Per informazioni info@acsn.it, 389 2905189.