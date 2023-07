"Ma che colore ha una giornata uggiosa? Ma che sapore ha una vita mai spesa?". Interrogativi nati dalla collaborazione tra i due grandi nomi della musica leggera italiana, Mogol-Battisti. Una giornata uggiosa, canzone che insieme a tante altre generate dallo storico binomio sarà protagonista sul palco di Piazza Leonardo da Vinci a Mandello sabato 22 luglio alle 21 per una gara organizzata da Ltm, Lecchese Turismo Manifestazioni, che si strutturerà in tre diversi momenti.

Dalla prima serata mandellese, fase eliminatoria, a quella del 5 agosto sempre alle ore 21 in piazza Garibaldi a Lecco per concludere poi con la finale del 9 settembre al Parco Villa Rosa di Molteno, centro brianzolo in cui visse per anni Lucio Battisti. La gara, organizzata in occasione degli ottant'anni dalla nascita e venticinque dalla scomparsa del cantautore di Poggio Bustone, è aperta a singoli cantanti e duetti, per sfidarsi sul terreno del vastissimo repertorio battistiano.

Serate che evocano ricordi

Per il lancio della serata del 22 luglio abbiamo scelto Una giornata uggiosa, tra le molteplici cui abbiamo legato un ricordo personale da quando al selettore del jukebox alla sigla "M5" il braccino pescava il 45 giri dei nostri sogni. Nel libro "Raccontando Mogol" due amici, Gino Saladini e Giovanni Favero, gli autori, hanno attinto alle canzoni - definite "un caleidoscopio di immagini pensieri e parole" - e scritto sette storie. Incontrando Mogol al Cet in Umbria, quest'ultimo rivela: "Una giornata uggiosa racconta i tempi dell'attesa dell'incontro, solitudine grigia e inquieta, di un amore clandestino. E tutto ciò venne realmente vissuto nella Brianza velenosa". Non abbiamo una scaletta dei pezzi che verranno cantati sulla piazza mandellese, inconsapevoli quindi se questa canzone sarà presente.

La certezza è che il pubblico godrà di una serata di vera poesia tradotta in musica per sognare passati e nuovi amori sotto le stelle. Una giuria di qualità giudicherà i partecipanti, presentati da un nome noto per professionalità e presenza sul territorio lecchese, Giustino Comi. In qualità di ospite e giurato per le sue collaborazioni con Lucio Battisti, parteciperà il cantante compositore e tastierista Dario Baldan Bembo con undici album al suo attivo musicale. Tra le sue canzoni prodotte Tu cosa fai stasera?, C'è un'unica risposta.