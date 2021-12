La notte di Capodanno a Lecco sulla pista di pattinaggio

Capodanno a Lecco sulla Pista di pattinaggio XXL. Anche se lo spettacolo pirotecnico non ci sarà per via del recente Decreto Legge che vieta gli assembramenti all'aperto, venerdì 31 dicembre si potrà accogliere il 2022 in pista, pattinando fin dopo la mezzanotte con amici e parenti sul ghiaccio di piazza Garibaldi a Lecco.

"Dopo i festeggiamenti natalizi - racconta Michele Uga, direttore della Pista di Pattinaggio lecchese - continuiamo a far divertire i lecchesi in tranquillità e, soprattutto, sicurezza. Non ci saranno festeggiamenti come gli anni passati, ma saluteremo il 2021 insieme sul ghiaccio della pista, restando aperti anche venerdì 31 dicembre dalle 10:30 fino a notte inoltrata".

Prosegue inoltre l'orario del periodo festivo: dal 22 dicembre al 6 gennaio la Pista di Pattinaggio XXL è aperta tutti i giorni, con orario continuato, dalle 10.30 alle 23. Dopo l'assenza forzata del 2020, Lecco ritrova in piazza Garibaldi una nuova pista professionale e sicura. "La struttura è di circa 800 metri quadri - aggiunge Uga - un centinaio in più rispetto a quella del 2019. Inoltre, per la prima volta, saremo in piazza Garibaldi per 79 giorni, fino al 6 febbraio 2022: quasi una settimana in più rispetto agli anni scorsi, senza considerare le estensioni di fine stagione".

Orari e biglietti

Dal 22 dicembre al 6 gennaio la Pista di Pattinaggio XXL cambia orario, rimanendo aperta continuativamente dalle 10.30 alle 23. L'orario 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e prefestivi riprende invece dal 7 gennaio al 6 febbraio. Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL per un'ora costa 6 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini sotto il metro d'altezza. Allo stesso prezzo, ai residenti di Lecco sono concessi 15 minuti in più. Le scuole possono organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 3 euro all'ora per ogni alunno. I gruppi di almeno 10 persone avranno 1 euro di sconto.