Aspettando Capodanno in piazza a Varenna

A Varenna continuano le iniziative per le festività. In occasione di Capodanno, la notte del 31 dicembre, si terrà presso la piazza San Giorgio lo spettacolo di fine anno con dj Barria in consolle.

La musica e il divertimento - aperti a tutti - inizieranno dopo cena attorno alle ore 22.00 fino al countdown che porterà alla mezzanotte, per proseguire poi fino alle 2 del mattino con musica anni '80, anni '90, revival e disco dance. In consolle anche il giovane Giorgio Petruzzellis, in arte dj Gio. L'iniziativa è promossa dal Comune di Varenna.