Apertura serale per il museo dei muratori Cà Martì

Con il caldo si sa, non viene proprio voglia di andare a visitare un Museo e allora l’Associazione Gruppo Muratori e Amici di Ca’ Martì aps ha ben pensato di proporre per tutta l’estate l’iniziativa “Metti una sera al Museo”. Il Museo situato a Carenno sarà aperto mercoledì 30 giugno dalle 20.30 alle 22.30.

I volontari saranno felici di accogliere un massimo di quattro visitatori per turno. Ogni visita durerà circa 30 minuti. Come spiegato dai responsabili della cooperativa Liberi Sogni, che collabora all'iniziativa, "I visitatori scopriranno, attraverso il lavoro di ricerca etnografico che ha dato avvio al Museo Ca’ Martì, le storie di vita dei muratori di una volta, le preziose risorse del nostro territorio, le fatiche delle migrazioni verso la Svizzera e gli strumenti del mestiere dei famosi manovali della Valle San Martino".

Chi volesse abbinare una cena in zona consigliamo: Ristorante Bellavista Carenno e Be WILD Carenno. L’iniziativa è gratuita grazie al contributo del “Fondo per lo sviluppo del Territorio Provinciale Lecchese” attivato dai Comuni soci di Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese.

“Vogliamo tornare a far vivere i luoghi della cultura - affermano i portavoce dell’Associazione Gruppo Muratori e Amici di Ca’ Martì, promotrice - per farlo pensiamo sia importante rendere accessibili i Musei anche promuovendo iniziative come questa. Grazie ai contributi ricevuti e all’impegno di tanti volontari appassionati della nostra Associazione siamo felici di offrire una proposta di valore”.

Prenotazioni e contatti

Per informazioni e prenotazioni (entro le 18 del giorno precedente la visita) è possibile contattare i numeri +39 320 1651 496; +39 347 2433 442 o la mail amicicamarti@gmail.com

Tra le proposte del Museo dei muratori di Carenno per l’estate 2021 ricordiamo inoltre:

Le aperture al pubblico tutte le domeniche dalle 15.00 alle 17.00 con visita guidata gratuita a cura dei volontari dell’Associazione. Prenotazione consigliata.

Il percorso formativo e di volontariato culturale “I giovani valgono!” organizzato insieme alla Coop Sociale Liberi Sogni Onlus, per ragazzi/e tra i 17 e i 30 anni con possibilità di ricevere un premio economico per l’aiuto prestato. C’è ancora qualche posto disponibile.

In collaborazione con i giovani coinvolti nel percorso formativo saranno programmati tanti altri eventi e laboratori in occasione delle aperture domenicali del Museo e non solo.

