Al via i 6 spettacoli di "E... state a teatro"

Torna anche quest’anno “E…state a teatro”, la rassegna di sei spettacoli che andrà in scena tra maggio e settembre al cineteatro San Pio X di Carenno. L’iniziativa è organizzata dal comitato Fita (Federazione italiana teatro amatori) di Lecco e Como, insieme alla parrocchia di Santa Maria Immacolata, alla compagnia I Teatranti e alla pro loco di Carenno, con il patrocinio del comune.

Si comincia sabato 20 maggio: date e titoli

Si parte sabato 20 maggio con la compagnia di casa de I Teatranti (nella foto tratta da Facebook), che porteranno in scena "Niente sesso siamo inglesi" di Alistair Foot e Anthony Marriot. Quindi, il 17 giugno, toccherà alla compagnia de Il Cenacolo Francescano di Lecco con "Spirito allegro" di Noël Coward. Il primo luglio saranno in scena gli attori della compagnia teatrale Le Gocce di Civate con "La pensione dei miracoli" di Giuseppe Aronne. Il 15 luglio si terrà uno spettacolo dedicato ai bambini, ma adatto a tutte le età, “La via del tamarindo” di Roberta Parma, realizzato da La Foresta di Arden.

Dopo una pausa ad agosto, la rassegna proseguirà il 9 settembre con “Venere in pelliccia”, liberamente tratto dal romanzo di Leopold Von Sacher Masoch, messo in scena dai Baroni Rampanti. Quindi gran finale, il 23 settembre, con “Un fiore per Anita”, di Fabio Facchinetti, de I Viaggiatori del Tempo.

Valeria Bianco: "Vogliamo avvicinare sempre più persone al teatro"

"Si tratta per lo più di commedie brillanti, tutti spettacoli che le nostre compagnie preparano con passione nel tempo libero - afferma Valeria Bianco, presidente di Fita Lecco Como - Con questa rassegna vogliamo avvicinare ancora di più le persone al teatro, come spettatori, ma anche come aspiranti attori. Ringrazio inoltre le compagnie, tutti i volontari che ci hanno dato una mano, il comune e la parrocchia di Carenno che rendono possibile la realizzazione di questa iniziativa".