Una passeggiata guidata alla scoperta delle erbe spontanee

Una passeggiata guidata sulle tracce dei muratori e delle erbe spontanee del territorio. L'iniziativa, gratuita e su prenotazione, è promossa dalla Cooperativa sociale Liberi Sogni e dal Gruppo Muratori e Amici di Ca’ Martì. L'appuntamento è per il pomeriggio di sabato 24 luglio a Carenno.

Durante la passeggiata si attraverseranno alcune tappe del percorso museale esterno del Museo del Muratore Ca’ Martì di Carenno, guidati dai volontari dell’Associazione promotrice, e si scopriranno le proprietà terapeutiche delle piante nella medicina popolare e omeopatica e il loro uso in cucina. Spazio anche a un approfondimento sull’incredibile creatività della natura nelle pratiche di riproduzione. Come docente interverrà Daniele Engaddi, ex insegnante esperto di cielo e terra e cercatore di erbe selvatiche.

Occorrente: penna, un supporto rigido o taccuino per prendere appunti durante la passeggiata, abbigliamento comodo e borraccia. Nel corso della camminata, della durata di circa due ore, su sentiero facile, sarà possibile sperimentare la creazione di un erbario grazie all’aiuto dei giovani volontari formati durante il corso Open! Young Lives Matter - i giovani contano! tenutosi proprio al museo durante i mesi di giugno e luglio.

Il ritrovo è alle ore 14.30 presso il parcheggio antistante l'oratorio San Domenico a Carenno, in via Pertus. L’iniziativa è gratuita grazie al contributo del Fondo per lo sviluppo del Territorio Provinciale Lecchese promosso da Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese. Per partecipare è necessaria la prenotazione (posti limitati): +39 347 663 8136 - amicicamarti@gmail.com Presto sarà on line il programma delle aperture del Museo e degli eventi che animeranno l’agosto carennese grazie al supporto dei volontari dell’Associazione.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...