Venerdì 3 novembre alle ore 21 la Sala Ticozzi di Lecco (via Ongania, 4) ospiterà l’ultima replica dello spettacolo “Carlo Del Teglio, verso il centenario della nascita tra profonde radici e abbagli terrestri” che fa parte di un progetto organizzato dal Coro Nives di Premana in collaborazione con l’Associazione Musiculturale ImmaginArti di Dervio.

Il progetto, reso possibile grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese Fondo sostegno Arti dal Vivo, si propone di ricordare e valorizzare il poeta scrittore e giornalista premanese Carlo Del Teglio in vista della ricorrenza, nel 2026, del centenario della nascita. Questa tappa di avvicinamento al centenario si rende indispensabile per far conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, un poeta troppo spesso ingiustamente dimenticato, ingiustamente perché Del Teglio è stato un importante poeta e scrittore che ha pubblicato libri con editori come Mondadori, Cappelli e Guanda, che ha vinto premi, che ha ottenuto recensioni di poeti e critici come Giovanni Titta Rosa, Luciano Erba, Vittorio Sereni, Giuseppe Pontiggia, Alberico Sala, Luigi Santucci, Maria Luisa Spaziani e tanti altri.

Lo spettacolo concluderà il suo tour attraverso alcune località che in modi diversi hanno rappresentato momenti importanti della vita e delle opere del poeta premanese, nella città di Lecco dove ha insegnato lettere e storia e dove è morto nel 1988.

Sul palco, a far rivivere poesie, racconti, canti corali, liriche per voce e pianoforte e brani strumentali nati dalla collaborazione tra Del Teglio e i compositori lecchesi Francesco Sacchi e Giuseppe Mazzoleni, ci sarà il Coro Nives diretto da Francesco Bussani, che è il maestro che ha raccolto l’eredità di Francesco Sacchi per più di quarant’anni direttore proprio del Nives, il soprano Daniela De Francesco, la pianista Caterina Baruffaldi, l’attore Gianfranco Scotti e, in veste di narratori, Giuseppe Leone, critico letterario e biografo di Del Teglio, e il critico musicale Roberto Zambonini.

Quest’ultima replica, che gode del patrocinio del Comune di Lecco, sarà anche l’occasione per vedere concluso il quadro che l’artista Marco Bartesaghi dell’associazione ImmaginArti, ispirandosi allo spettacolo stesso, ha realizzato in tempo reale nel corso delle cinque rappresentazioni e che ha intitolato “Montagna crudele”.

Ingresso libero.