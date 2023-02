Prezzo non disponibile

Uno spettacolo realizzato dai ragazzi dell'Oratorio di Curcio con sfilata delle mascherine per i più piccoli.

L'appuntamento è per lunedì alle 20.45 all'oratorio della frazione del comune di Colico con "Chiedimi se sono un Eroe": spettacolo carnevalesco che prevede la sfilata dei più piccoli in maschera e la premiazione per tutti i partecipanti.