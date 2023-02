Mandello | Festa di Carnevale 2023

Tempo di maschere e coriandoli a Mandello. Il Comune e gli oratori organizzano infatti la Festa di Carnevale che si terrà sabato 18 febbraio 2023. La sfilata partirà dal Sacro Cuore e arriverà in piazza del Mercato, dove si svolgerà il clou dell'animazione.

Il programma

ore 14.30 partenza Sfilata: Oratorio Sacro Cuore

Percorso: Via N. Sauro, Via C. Battisti, P.zza IV Novembre, Via Dante, Via Manzoni, Piazza Garibaldi, Piazza del Mercato

ore 15 arrivo Sfilata: Piazza Mercato

Pomeriggio di divertimento con Coriandolata e Animazione dei ragazzi dell'oratorio