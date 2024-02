La ricerca della bellezza colora la festa di Carnevale

Lo scorso carnevale le maschere ispirate ai Promessi sposi, quest'anno la ricerca della bellezza non solo estetica, ma anche quella della natura, dei colori, della propria personalità e dei valori che ci uniscono. Nuova - riuscita - festa a tema per le scuole dell'infanzia paritarie della Rete della Valle San Martino, in particolare quelle di Carenno, San Gottardo e Vercurago. I bambini, le insegnanti e i genitori si sono trovati immersi fra costumi e decorazioni che hanno caratterizzato il carnevale 2024 con una settimana all'insegna della "Ricerca della bellezza".

Tutti insieme hanno proposto sfilate nei tre paesi, pranzi a tema e tanti tanti giochi e attività coinvolgendo anche alcune associazioni. Il divertimento è stato assicurato già nei giorni precedenti, quando a casa i bambini con i loro genitori hanno creato da un cartellone consegnato dalla scuola un costume a tema legato alla bellezza, tema sviluppato più in generale durante tutto l'anno scolastico. Bellissimi i costumi proposti: animali, soggetti climatici, elementi naturali... e tanto altro. Alla festa hanno partecipato anche i tre presidenti degli asili: don Andrea Pirletti, don Daniele Plebani e don Marcello Crotti. Un carnevale, è il caso di dirlo, davvero bello!