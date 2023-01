XVIII Alaskan Malamute sleddog day

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Graditissimo ritorno in Alta Valle dove nel fine settimana si terrà la XVIII edizione dell'Alaskan Malamute sleddog day: pronta una tre giorni di attività e incontri dedicata ai belissimi esemplari della razza canina Alaskan Malamute. Attesi oltre una settantina di allevatori che con i loro amici a quattro zampe giungeranno da tutta italia, e non solo, per partecipare alla kermesse sui prati dell'Alpe Giumello imbiancata dalla neve caduta nei giorni scorsi.

Gli affascinanti cagnoloni troveranno quindi una cornice ideale per le attività proposte: raduno a elevato tasso tecnico con vari appuntamenti condotti da istruttori ed esperti che forniranno consulenza mirata ai proprietari ma anche tanti momenti di svago in cui sarà possibile ammirare gli alaskan all'opera nel dog trekking e nel traino della slitta.

Un raduno cresciuto negli anni e che trova proprio in Alta Valle le sue radici.: Gabriella Pensotti e Fabio Pasetti, con casa a Margno, sono infatti due appassionati della razza canina e con il loro cane Black Star si sono aggiudicati prestigiose competizioni internazionali: dalla loro passione è nato il "Malamute" che ormai da 18 anni, fatto salvo per la parentesi Covid-19, è un appuntamento fisso nell'inverno dell'Alta Valle.

Festa a Casargo

Ma l'Alaskan sarà anche un'occasione di festa: oltre al programma all'Alpe Giumello, nel pomeriggio di sabato a Casargo, zona manifestazioni, è in calendario una speciale sfilata non competitiva in cui verranno premiate le diverse categorie di cani, simpaticamente suddivise, con premi offerti da alcuni esercizi commerciali di Casargo.

"L'idea è nata per coinvolgere anche il paese e sopratutto i bambini, che per l'occasione saranno giudici d'eccezione - spiega Wilma Berera, vicesindaco e co-organizzatrice con Seran Alaskan Malamute e Cirn dello speciale evento - In questo modo tutti avranno l'opportunità di ammirare questi dolcissimi quattro zampe".

Domenica in mattinata premiazione finali dei migliori esemplari sotto il competente occhio del giudice internazionale Jose Iglesias Rodriguez, veterinario e storico allevatore spagnolo della razza da oltre tre decenni; per l'occasione sarà possibile raggiungere Giumello dalla località Monte Basso con un servizio gratuito di bus navetta.