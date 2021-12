Casetta di Babbo Natale a Varenna

Prezzo non disponibile

Varenna apre la "Casa di Babbo Natale": l'inaugurazione, in Piazza San Giorgio, è prevista per il 23 dicembre alle 14.30 e fino al giorno di Natale i bambini avranno la possibilità di imbucare la propria letterina per indirizzarla a Santa Claus.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid. Il sindaco Mauro Manzoni e l'Amministrazione comunale augurano a tutti i cittadini "i più sinceri e sentiti auguri di buon Natale e felice anno nuovo".