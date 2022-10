Castagnata con i Lions in centro Lecco

Castagnata in centro lecco con il Lions club della Valle San Martino. L'appuntamento è per domenica 16 ottobre dalle ore 9.30 alle 18.30 in piazza Garibaldi. Il ricavato sarà destinato a scopo benefico, e in particolare a tre Service portati avanti proprio dai Lions.

Si tratta dei service riguardanti: 1) La prevenzione di abusi sui minori; 2) "Cambiamo prospettiva" a favore delle persone disabili con iniziative all'insegna di sport e inclusione; 3) "Due occhi per cani non vede", il servizio dei cani guida Lions per persone non vedenti, attivo dal 1959 e sempre molto utile. Tutta la popolazione è invitata alla burollata.