Casting per cortometraggio a Lecco

Si cercano attori per il film The crimson idol del regista Andrea Binda. Il casting si svolgerà sabato 4 febbraio dalle ore 15 alle ore 19.30 al "Light Ink Studio" di Corso Carlo Alberto 37/a. Organizza l'associazione culturale Spettacolaree.

Per presentare la propria candidatura info@spettacolaree.it.

A chi fosse impossibilitato a essere presente durante la giornata di casting si consiglia di prendere contatto con la produzione all'indirizzo mail sopra indicato, così che gli interessati possano avere uno stralcio di sceneggiatura da interpretare realizzando successivamente un "self tape" (video provino). Se presi in considerazione si verrà ricontattati dalla produzione. Chi non avesse le caratteristiche indicate non sarà invece ricontattato.