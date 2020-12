Cena diffusa pro missioni con la Carovana del sorriso

Non potendo ripetere le belle cene organizzate al ''salottone'' causa emergenza covid, ma nel solco dello spirito di ingegnosità missionaria lecchese, la Carovana del Sorriso ha deciso di organizzare la tradizionale festa degli auguri del sodalizio in un modo diverso, con una "Cena diffusa pro missioni". L'iniziativa si terrà in collaborazione con il ristorante Il Giardino di Lecco ed è in programma per sabato 19 dicembre.

Come spiegato dai promotori: «La cena, a menù fisso, con tutto quello che serve per il brindisi, verrà consegnata direttamente a casa, ma verrà consumata insieme agli altri durante una diretta Facebook nel corso della quale ci si scambierà gli auguri con i dirigenti dell'associazione stessa, i bimbi dell'orfanotrofio (sito nella regione del Kilimanjaro in Tanzania) e con qualche "volontario del lockdown", il progetto che ha visto una trentina di lecchesi mettersi a disposizione del prossimo. Saranno proprio i volontari del lockdown a consegnare la "dinner box", che conterrà anche un piccolo ricordo e una lettera di auguri, e chissà mai che qualche amico che parteciperà non possa aprire la porta e trovarsi davanti un Babbo Natale d'eccezione, il campione Olimpico Antonio Rossi (nella foto) che fa parte del team di volontari».

Come prenotarsi

Per prenotare la propria "cena diffusa" del 19 dicembre (che verrà consegnata a Lecco, Vercurago, Calolziocorte, Oggiono e Mandello del Lario) bisogna chiamare il numero dei volontari del lockdown, 351 9260560, entro il 16 dicembre. Il ricavato - al netto delle spese - sarà interamente destinato al Carovana Charity village "un pezzo di cuore lecchese nella savana masai", come ama definirlo il fondatore del sodalizio Beppe Mambretti.