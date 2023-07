Arriva la prima Cena in Bianco a Montevecchia!



Il 22 Luglio 2023, in una suggestiva atmosfera immersa nel Parco di Montevecchia area Via del Fontanile, ProMontevecchia col patrocinio del Comune di Montevecchia organizza: La Cena in Bianco a Montevecchia: una cena sotto le stelle, dove tutto si tingerà di bianco. Per partecipare, sarà necessario vestirsi completamente di bianco.



Ogni ospite dovrà portare con sé il proprio cibo e bevande, e allestire il proprio tavolo con tovaglie e tovaglioli in tessuto bianco, stoviglie in ceramica, bicchieri e bottiglie di vetro, evitando carta e plastica. ProMontevecchia si occuperà dell’organizzazione dei tavoli e delle panche, creando un’atmosfera suggestiva con luci e intrattenimento musicale. Inoltre, sarà disponibile un servizio bar per l’acquisto di acqua, bibite, spumante, vino e birra.



Prenota QUI: https://www.promontevecchia.it/index.php/2023/07/01/cena-in-bianco-a-montevecchia/